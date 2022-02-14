В Кремле считают, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы «формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», но слова посла Украины нельзя воспринимать как свершившийся факт.

Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает Интерфакс.

Касаясь обсуждаемого в прессе заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО Украины, Песков сказал, что в данном случае в Москве обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его мнение, поэтому «вряд ли это (заявление посла) можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева».

«Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны (Украины)», - сказал Песков.