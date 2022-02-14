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В Киеве перед судом предстанет мужчина, повредивший окно здания Верховной Рады.

Дознаватели направили в суд обвинительный акт по уголовному производству по факту хулиганства. Правонарушителю грозит ограничение свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба полиции.

Напомним, 6 февраля, во время несения службы полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания на улице Грушевского. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, задокументировавшая происшествие.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина заранее купил четыре молотка. Далее нарушитель пришел к админзданию, бросил один из молотков в здание, в результате чего разбил окно.

Правонарушителем оказался ранее не судимый львовянин, 1995 года. Его задержали в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время дознаватели завершили досудебное расследование, начатое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. По процессуальному руководству Печерской окружной прокуратуры обвинительный акт направлен в Печерский районный суд для рассмотрения дела по существу. Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
ForUm

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