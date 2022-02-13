Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко скоординировали позиции на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, пишет ZN.UA.

«Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров», - сообщили в пресс-службе Лукашенко по итогам телефонного разговора 12 февраля.

В пресс-службе Кремля уточнили: речь шла также об отказе США и НАТО принять российские «гарантии безопасности» (а фактически ультиматум о праве России определять будущее соседних государств) для разрядки напряженности в регионе.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России. Условлено о дальнейших личных контактах», - говорится в сообщении.

В последнее время заявления Лукашенко все чаще звучат в унисон Кремлю (но у связанного по рукам и ногам российскими кредитами и подписанными «дорожными картами» Союзного государства диктатора не так много вариантов «выбора друзей»). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что лукашенковская Беларусь стала враждебной для Украины.

Беларусь регулярно проводит совместные учения с РФ, участвовала в операции ОДКБ по подавлению протестов в Казахстане, а территория государства постепенно превращается в полигон для ВС России.

Лукашенко угрожает развернуть на границе с Украиной российские ракетные комплексы. А также заявил, что в случае эскалации российско-украинской войны на Донбассе «Беларусь будет действовать как Россия».