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Украина не ужесточала правила въезда на территорию страны гражданам Российской Федерации. Эту информацию сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет Фокус.

По его словам, слухи из Telegram-сообщества о том, что с 12 февраля украинские пограничники отказывают гражданам России во въезде на территорию Украины, являются дезинформацией.

"Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают", — продолжил Андрей Демченко, комментируя информацию о смене порядка въезда в Украину.

Спикер Госпогранслужбы напомнил, что пограничники ежедневно отказывают десяткам иностранных граждан в пересечении государственной границы по разным причинам. Некоторые туристы, по словам Демченко, не могут предоставить необходимые документы, подтвердить цель своего визита в Украину, либо имеют официальный запрет на въезд в нашу страну.

Спикер в общении с журналистами подчеркнул, что среди таких иностранцев есть и граждане Российской Федерации, которым перед поездкой в нашу страну также необходимо изучить правила пересечения госграницы.

Вместе с этим, агентство РБК, ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах, утверждает, что граждан России и Беларуси действительно начали усиленно проверять при прохождении государственной границы.

По словам журналистов, прямого юридического запрета на въезд на территорию Украины нет, однако пограничники тщательно досматривают жителей соседних стран. Это касается, как сообщает РБК, граждан призывного возраста от 18 до 60 лет.

"Это (тщательные проверки россиян и беларусов — ред.) — обоснованная мера для недопущения въезда, скажем так, нежелательных лиц", — добавил источник в силовых ведомствах.

Напомним, 12 февраля в соцсетях появилась информация о том, что гражданам Российской Федерации массово отказывают во въезде в Украину. По неподтвержденным данным, пограничники требовали от жителей соседней страны предоставить документы, которые бы подтвердили цель визита.
ForUm

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