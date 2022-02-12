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Несмотря на предостережения ученых о том, что с коронавирусом не удастся справиться целиком в ближайшие годы, высока вероятность, что пандемическая опасность в будущем человечеству не грозит. Это связано как раз с тем, что болезнь перейдет из фазы пандемии в эндемическую.

Как пишет Обозреватель, об этом сообщили в издании Today, ссылаясь на специалиста по интенсивной терапии и председателя Респираторного института в Кливлендской клинике Раеда Двейка.

Профессор пояснил, какие у вирусов бывают фазы и чем они отличаются друг от друга.

Так, пандемия – это острый всплеск и быстрое распространение заболевания по частям мира. Эпидемия – волна заражений, ограниченная небольшой территорией, например, вспышка болезни пищевого происхождения в нескольких штатах (к этому можно отнести лихорадку Эбола в 2014 году).

"Когда мы говорим о COVID-19, мы понимаем, что он постепенно вернется в свою исходную фазу, а именно эндемическую. Это означает постоянное присутствие вируса в определенной части мира или в определенной популяции. Это всегда контролируемо и ситуацию по заболеваемости вполне можно контролировать", – добавил Двейк.

Предстоящие волны, вероятно, не будут такими разрушительными, как Дельта и Омикрон, из-за повышения общего уровня иммунитета у населения.

По словам Двейка, сценарий, подобный гриппу, является "наиболее вероятным и, вероятно, наилучшим сценарием".

Чего мы не знаем, так это того, насколько широко могут быть распространены эти будущие волны и будут ли они продолжать следовать типу сезонных моделей. Неизвестно пока и то, откажемся ли мы от масочного режима, но прививки, по прогнозам, будут ежегодными.
ForUm

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