В эти выходные в Киеве массово будут отмечать грядущий день святого Валентина, который в этом году выпадает на будний день - понедельник. В самых популярных ресторанах, кафе и кондитерских уже забронированы все столики, а афиша мероприятий расписана для каждой крупной локации Киева. Напомним, что для посещения массовых мероприятий вам понадобится сертификат о вакцинации, действующий негативный результат теста на Covid-19 или справка о выздоровлении, пишут Украинские новости.
https://ukranews.com/news/833382-kuda-pojti-v-kieve-otmechat-den-svyatogo-valentina-top-meropriyatij-na-eti-vyhodnye
Праздничная локация возле офиса Президента на Банковой
На этих выходных еще есть незабываемая возможность посетить праздничный городок возле Офиса президента.
Адрес: улица Банковая, 11
Когда: 12-13 февраля, с 10 до 21
Цена: бесплатно
Osocor Winter Residence
Здесь открыта локация деревни Хогсмид из вселенной поттерианы. Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу мастер-классов по зельеварению, попробовать знаменитое сливочное пиво и прокатиться на катке.
Адрес: улица Виноградная, 2
Когда: 12-13 февраля, с 11 до 17
Цена: уточняйте
Farolero - ночной волшебный сити-тур
Farolero - это ночная пешеходная интерактивная экскурсия по Киеву. Главный герой этой удивительной истории станет надежным проводником в мир сказки. Для него город - это открытая книга о его жителях и киевских легендах, которые оживут прямо на глазах гостей.
Когда: 12, 13 февраля, 19:30
Где: Лядские ворота
Адрес: Майдан Независимости
Сколько стоит: 300-1700 гривен.
Каток на Ледовом стадионе
Это самый большой каток в Украине - его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Каток станет отличным местом для романтического свидания, теплой встречи с друзьями или семейного уик-энда. "Винтаж-парк" создали магическое зимнее пространство, где вы почувствуете дух рождественских праздников, сделаете крутые фотки для соцсетей или семейного альбома и получите массу эмоций во время яркого музыкального открытия.
Когда: 12, 13 февраля
Где: Ледовый стадион
Адрес: проспект Академика Глушкова, 9
Сколько стоит: 70-300 гривен.
Квест "Стрела купидона"
Вас ждут интересные интерактивные задания, которые помогут проверить ваши отношения и узнать что-нибудь новенькое о любимом или любимой. Окунитесь в мир романтических приключений и получите незабываемые впечатления и удовольствия от игры. Также вас ждет романтическая фотозона и выставка "Магия масок" с бесплатным входом, которая подарит изюминку пикантности этому дню.
Когда: 12, 13 февраля, 10:00
Где: Бизнес-центр Башня 5
Адрес: улица Рыбальская, 22
Сколько стоит: 200 гривен.
Костюмированная экскурсия "Известные любовники"
Истории любви и незаурядных исторических личностей с романтическими акцентами погрузят вас в атмосферу любви и страсти.
Когда: 12,13 февраля, 10:00
Где: Бизнес-центр Башня 5
Адрес: улица Рыбальская, 22
Сколько стоит: 60 грн. для школьников, студентов, пенсионеров и льготников; 120 грн. для взрослых.
Kyiv Modern Ballet. Кармен.TV. Раду Поклитару
Всю историю любви и страсти, воплощенную в танце, бывшая невеста Хосе Микаэла будто смотрит по телевизору. И это помогает ей преодолеть одиночество покинутой женщины. На самом деле в этом сценическом решении воплощена большая метафора нашего времени, когда люди выбирают жизнь по ту сторону экрана, прячась от реальности.
Когда: 12 февраля, 19:00
Где: Театр оперы и балета для детей и юношества
Адрес: улица Межигорская, 2
Сколько стоит: от 150 до 600 гривен
Балет "Ромео и Джульетта"
Одна из самых знаменитых историй любви в истории литературы предстанет перед киевским зрителем во всей красоте. Главные роли исполнит одна из лучших балетных пар в Европе - Александр Стоянов и Екатерина Кухар.
Когда: 12 февраля, 19:00
Где: Октябрьский дворец
Адрес: Алея Героев Небесной Сотни, 1
Сколько стоит: от 350 до 9990 гривен.
The Stand Up
The Stand up и Комедийная Компания организуют концерт Love Edition специально, чтобы это праздник прошел для вас не только романтично, но и смешно. Для вас выступят: Павел Остриков, Лёша Ральников, Женя Бабков, Наталья Гарипова, Дима Савьян и Макс Коновал.
Когда: 13 февраля, 19:00
Где: Отель "Турист", зал "Театральный"
Адрес: улица Раисы Окипной, 2
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время