В эти выходные в Киеве массово будут отмечать грядущий день святого Валентина, который в этом году выпадает на будний день - понедельник. В самых популярных ресторанах, кафе и кондитерских уже забронированы все столики, а афиша мероприятий расписана для каждой крупной локации Киева. Напомним, что для посещения массовых мероприятий вам понадобится сертификат о вакцинации, действующий негативный результат теста на Covid-19 или справка о выздоровлении, пишут Украинские новости.

https://ukranews.com/news/833382-kuda-pojti-v-kieve-otmechat-den-svyatogo-valentina-top-meropriyatij-na-eti-vyhodnye

Праздничная локация возле офиса Президента на Банковой

На этих выходных еще есть незабываемая возможность посетить праздничный городок возле Офиса президента.

Адрес: улица Банковая, 11

Когда: 12-13 февраля, с 10 до 21

Цена: бесплатно

Osocor Winter Residence

Здесь открыта локация деревни Хогсмид из вселенной поттерианы. Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу мастер-классов по зельеварению, попробовать знаменитое сливочное пиво и прокатиться на катке.

Адрес: улица Виноградная, 2

Когда: 12-13 февраля, с 11 до 17

Цена: уточняйте

Farolero - ночной волшебный сити-тур

Farolero - это ночная пешеходная интерактивная экскурсия по Киеву. Главный герой этой удивительной истории станет надежным проводником в мир сказки. Для него город - это открытая книга о его жителях и киевских легендах, которые оживут прямо на глазах гостей.

Когда: 12, 13 февраля, 19:30

Где: Лядские ворота

Адрес: Майдан Независимости

Сколько стоит: 300-1700 гривен.

Каток на Ледовом стадионе

Это самый большой каток в Украине - его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Каток станет отличным местом для романтического свидания, теплой встречи с друзьями или семейного уик-энда. "Винтаж-парк" создали магическое зимнее пространство, где вы почувствуете дух рождественских праздников, сделаете крутые фотки для соцсетей или семейного альбома и получите массу эмоций во время яркого музыкального открытия.

Когда: 12, 13 февраля

Где: Ледовый стадион

Адрес: проспект Академика Глушкова, 9

Сколько стоит: 70-300 гривен.

Квест "Стрела купидона"

Вас ждут интересные интерактивные задания, которые помогут проверить ваши отношения и узнать что-нибудь новенькое о любимом или любимой. Окунитесь в мир романтических приключений и получите незабываемые впечатления и удовольствия от игры. Также вас ждет романтическая фотозона и выставка "Магия масок" с бесплатным входом, которая подарит изюминку пикантности этому дню.

Когда: 12, 13 февраля, 10:00

Где: Бизнес-центр Башня 5

Адрес: улица Рыбальская, 22

Сколько стоит: 200 гривен.

Костюмированная экскурсия "Известные любовники"

Истории любви и незаурядных исторических личностей с романтическими акцентами погрузят вас в атмосферу любви и страсти.

Когда: 12,13 февраля, 10:00

Где: Бизнес-центр Башня 5

Адрес: улица Рыбальская, 22

Сколько стоит: 60 грн. для школьников, студентов, пенсионеров и льготников; 120 грн. для взрослых.

Kyiv Modern Ballet. Кармен.TV. Раду Поклитару

Всю историю любви и страсти, воплощенную в танце, бывшая невеста Хосе Микаэла будто смотрит по телевизору. И это помогает ей преодолеть одиночество покинутой женщины. На самом деле в этом сценическом решении воплощена большая метафора нашего времени, когда люди выбирают жизнь по ту сторону экрана, прячась от реальности.

Когда: 12 февраля, 19:00

Где: Театр оперы и балета для детей и юношества

Адрес: улица Межигорская, 2

Сколько стоит: от 150 до 600 гривен

Балет "Ромео и Джульетта"

Одна из самых знаменитых историй любви в истории литературы предстанет перед киевским зрителем во всей красоте. Главные роли исполнит одна из лучших балетных пар в Европе - Александр Стоянов и Екатерина Кухар.

Когда: 12 февраля, 19:00

Где: Октябрьский дворец

Адрес: Алея Героев Небесной Сотни, 1

Сколько стоит: от 350 до 9990 гривен.

The Stand Up

The Stand up и Комедийная Компания организуют концерт Love Edition специально, чтобы это праздник прошел для вас не только романтично, но и смешно. Для вас выступят: Павел Остриков, Лёша Ральников, Женя Бабков, Наталья Гарипова, Дима Савьян и Макс Коновал.

Когда: 13 февраля, 19:00

Где: Отель "Турист", зал "Театральный"

Адрес: улица Раисы Окипной, 2