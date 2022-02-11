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Православной Церковью установлены четыре многодневных поста, несколько однодневных, а также пост в среду и пятницу в течение всего года. Эти дни недели для поста избраны не случайно, а в связи с воспоминанием некоторых скорбных событий из земной жизни  Иисуса Христа, пояснила ПЦУ.

Так, пост в среду напоминает о предательстве Иуды Искариотского, который поцелуем выдал Спасителя на распятие, а пятничный – о последних часах земной жизни Сына Божия, его страданиях и мучениях.

Традиция поститься в среду и пятницу очень древняя, она происходит еще с раннехристианских времен. Известный христианский учитель Тертуллиан в своем труде «О посте» (нач. III ст.) обозначает среду и пятницу латинским термином «statio» (буквально «военный пост») и отмечает, что этот пост длился до 9 часов (примерно до 15:00 по нашему времени вычисления), и в эти дни совершались особые богослужения.

Выбор 9 часов оправдан с богословской точки зрения – это время смерти Спасителя на Кресте (Мф. 27: 45 – 46). Поэтому именно это время определялось подходящим для завершения поста. Напомним, что в то время пост означал удержание не только от еды, но и от воды. А та трапеза, которую не съедали верующие в постный день, приносилась на церковное собрание и распределялась среди нуждающихся, вдов и сирот.

Сегодня среда и пятница – для православных христиан тоже постные дни. Духовно важно соблюдать его не по принуждению, пост будет успешным, только когда он будет добровольными осознанным.

Что касается воздержания от еды, то мы не употребляем в пищу продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты, масло, яйца, рыбу). Рыбу разрешается употреблять в среду и пятницу, когда в эти дни выпадают праздники: Сретение Господнего, Преображения Господня, Рождества Пресвятой Богородицы, Введение, Успения Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи, святых апостолов Петра и Павла, апостола Иоанна Богослова.
ForUm

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