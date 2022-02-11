Последние научные исследования подтвердили полезность средиземноморской диеты для пожилых людей – она продлевает жизнь и способствует сохранению умственных способностей.

Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia, передает Укринформ.

Как известно, средиземноморская диета включает в себя большое количество овощей, фруктов, бобовых, цельного зерна или орехов, а основным источником жира является оливковое масло. В то же время ограничивается потребление молочных продуктов, красного мяса, а также продуктов, богатых сахаром. Кроме того, отмечает издание, женщинам можно употреблять до одного стакана вина в день, мужчинам - до двух.

Ученые установили, что соблюдение такой диеты связано со снижением смертности среди пожилых людей, также она помогает поддерживать когнитивные функции в преклонном возрасте.

Первое исследование основано на наблюдении за жителями итальянской провинции Тоскана в течение двух десятилетий. В нем приняли участие 642 человека старше 65 лет. За 20 лет скончались 425 участников. 139 смертей были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 89 - связаны с раком.

При этом, утверждают ученые, «средиземноморская диета обратно связана со всеми причинами смертности: чем активнее ее придерживаются, тем ниже смертность у пожилых людей».

Как отмечается, в ходе исследований специалисты Университета Барселоны разработали индекс диетических биомаркеров на основе групп продуктов, являющихся частью средиземноморской диеты. «Они пришли к выводу, что измерение этих биомаркеров может помочь давать индивидуальные советы по питанию пожилым людям», - указывает издание

Еще одно исследование подтвердило, что соблюдение средиземноморской диеты пожилыми людьми помогает поддерживать когнитивные функции.

«Когнитивное здоровье, определяемое как способность мыслить, учиться и четко запоминать, является важным компонентом для успешного выполнения повседневной деятельности и поддержания качества жизни», - напоминает La Vanguardia.

В другом исследовании, проведенном испанским консорциумом государственных исследовательских центров CIBEROBN, было оценено когнитивное здоровье 6647 человек, придерживавшихся разных диет.

Выяснилось, что участники, придерживавшиеся средиземноморской диеты, показывали лучшие результаты в тестах, связанных с общими когнитивными функциями в течение двухлетнего периода. И это обусловлено потреблением продуктов с высоким содержанием полезных жиров, таких как оливковое масло.

В результате, подытоживает издание, исследователи пришли к выводу, что даже в краткосрочной перспективе соблюдение средиземноморской диеты может повысить когнитивную функцию в пожилом возрасте.