На итальянском южном острове Сицилия снова произошло извержение вулкана Этна, сообщает Volcano Discovery.

Столб вулканического пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров. Также было зафиксировано извержение лавы из юго-восточного кратера.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0