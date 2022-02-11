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На итальянском южном острове Сицилия снова произошло извержение вулкана Этна,  сообщает Volcano Discovery. 

Столб вулканического пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров. Также было зафиксировано извержение лавы из юго-восточного кратера.

 

 

Аэропорт в Катании продолжает работать в обычном режиме, выбросы пепла не повлияли на его работу.

 

 

Этна – самый высокий и активный вулкан Европы. В горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.
ForUm

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