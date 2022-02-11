На итальянском южном острове Сицилия снова произошло извержение вулкана Этна, сообщает Volcano Discovery.
Столб вулканического пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров. Также было зафиксировано извержение лавы из юго-восточного кратера.
#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0— Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022
Аэропорт в Катании продолжает работать в обычном режиме, выбросы пепла не повлияли на его работу.
Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021
Этна – самый высокий и активный вулкан Европы. В горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.
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