Загроза прориву: окупанти просунулись у Серебрянському лісі

Російські війська досягли часткового просування в районі Серебрянського лісництва на Луганщині, скориставшись вразливими ділянками в українській обороні. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, після тривалого тиску на позиції Сил оборони, окупанти зуміли проникнути в глибину українських рубежів і намагаються закріпитися на нових позиціях. "Противник активно шукає слабкі місця, заходить у тил, де атакує навіть операторів дронів, які не очікували прямого бою", — зазначили аналітики.

Такий розвиток подій пов’язують із проблемами в зоні відповідальності однієї з бригад Тероборони. Попри намагання стабілізувати ситуацію, росіяни мають чисельну перевагу в живій силі, що дозволяє їм час від часу досягати локальних успіхів.

Також повідомляється про посилений тиск на напрямку Григорівка — Серебрянка. Окупанти навіть застосовували бронетехніку для штурмів, однак українські оператори дронів оперативно її знищили. "Єдиним варіантом для ворога залишається піхотний наступ. Втім, протягом останніх днів інтенсивність атак дещо зменшилась, ймовірно, через перегрупування", — додали у DeepState.

Крім того, аналітики відзначають активізацію боїв у районах сіл Торське та Зарічне. Російські сили намагаються закріпитися у Торському, яке перебуває під постійними атаками і може найближчим часом опинитися в "червоній зоні". У Зарічному наразі фіксуються лише поодинокі спроби прориву.

Ситуація загострюється і на інших ділянках Лиманського напрямку — від Роздолівки до Білогорівки. Противник здійснює штурми в районах Білогорівки, Золотарівки та Верхньокам’янки.

Аналітики вважають, що головна мета противника — прорив у напрямку міста Сіверськ із подальшим спробами зайти в тил Силам оборони, які тримають позиції в Серебрянському лісі.

