Електоральний допінг: як і чому Трамп помітно активізувався щодо України

У п’ятницю, 8 серпня, спливає термін десятиденного ультиматуму, який Дональд Трамп дав Путіну задля встановлення миру. Про те, чому очільник Білого дому останнім часом приділяє треку російсько-української війни особливо прискіпливу увагу – далі в матеріалі ForUA.

У вівторок, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом щодо припинення російсько-української війни. Як повідомив за підсумками бесіди нинішній господар Банкової, під час розмови вони з паном Трампом «скоординували позиції та обмінялися оцінками ситуації».

«Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити», - зазначив глава держави. За словами Зеленського, ще одним предметом його контакту з очільником Білого дому стала двостороння оборонна взаємодія з Америкою: «Проєкт двосторонньої угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів».

На «кожному американському серцю» варто зупинитися окремо і предметно, оскільки саме «сердешний» фактор багато в чому наразі диктує трампівську політику відносно російсько-української війни. В цьому контексті, передусім, слід звернути увагу на свіжі заяви американського лідера, озвучені ним 5 серпня в ефірі CNBC. Отже, 79-річний Трамп зізнався, що хотів би балотуватись на третій президентський термін – що забороняє американська Конституція, - але навряд чи це зробить. Зокрема, на питання, чи планує він балотуватись на посаду президента США знову, він відповів: «Ні. Напевно, ні... але у мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте, чому? Тому що люди люблять тарифи. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші».

Як відомо, 22 поправка до Конституції США обмежує термін повноважень президента двома каденціями. Зараз саме триває друга каденція пана Трампа після першої у 2017-2021 роках.

Республіканець Енді Оглс нещодавно запропонував змінити формулювання 22-ї поправки так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і більш як на три терміни загалом.

За даними лютневого опитування CNN, більше половини американців припускають, що Дональд Трамп таки претендуватиме на третій президентський термін. А ще більшість виборців чинного президента США погоджується з необхідністю жорсткого курсу проти Росії через її небажання вести серйозні переговори про мир в Україні. Про це свідчить свіже опитування соціологічної компанії TargetPoint на замовлення позапартійної консервативної організації The Vandenberg Coalition. На цей електоральний замір по-американськи звернула напередодні увагу посол України у США Оксана Маркарова. За її словами, опитування свідчить, що виборці Трампа в цілому підтримують доктрину президента «мир завдяки силі», вважають, що сильна Америка - це безпечна Америка, і хочуть, щоб Росія та інші супротивники США заплатили за свою агресію.

Серед іншого, 87% опитаних прихильників президента США назвали Росію загрозою американській безпеці, а 74% погодились, що існує принаймні певна ймовірність того, що РФ вторгнеться в інші країни.

«Крім того, 88% респондентів принаймні «помірно стурбовані» співпрацею між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, причому 65% висловилися, що вони дуже стурбовані або надзвичайно стурбовані», - зауважила пані Маркарова. Також 57% респондентів покладають на Путіна провину через відсутність мирного прогресу в Україні, а 76% - підтримують запровадження санкцій на експорт російської нафти.

Якщо говорити загалом, то у Зеленського та Трампа є одна чітко виражена спільна риса – надчутливість до громадської думки. І саме ця «слабкість» американського лідера може стати непоганим подарунком для України, оскільки, відчуваючи повсякчас електоральний пульс, особисто Трамп більше не водитиме пустопорожньо – компліментарні перемовні хороводи з ненависним його виборцю Путіним. І, говорячи мовою Трампа, карти України наразі в цьому сенсі козирні, тому що виборче багаття у США розгорається з кожним днем, а з ним посилюється і чутливість господаря Овального кабінету до суспільної думки.

Мова в даному разі йде не про президентські вибори, які пройдуть у США аж у 2028 році. Йдеться про підготовку до проміжних виборів до Конгресу у 2026-му. І хоча до виборів ще півтора року, Республіканська партія вже розпочала активну підготовку до них, роблячи все можливе для того, щоб зберегти контроль над обома палатами. Принагідно зауважимо, що наразі у 100-містному Сенаті 53 республіканці, а в Палаті представників – 219 із 435 конгресменів. Традиційно партія чинного президента втрачає місця на проміжних виборах у нижній палаті, і це, начебто, має стати перевагою для демократів. Станом на зараз, за консенсус-прогнозом, демократам майже гарантовано 206 місць, республіканцям – 208, а 21 місце є спірним.

Згідно з дослідженням відомого електорального аналітика Джорджа Елліота Морріса, на якого посилається видання Politico, на даний момент республіканці незначно – на 2,3 відсоткового пункту – поступаються демократам у потенційній сутичці за нижню палату. На цьому фоні консерватори вирішили задіяти адміністративний ресурс і вдатися до так званого джеррімендерингу (gerrymandering) - зміни меж виборчих округів для досягнення оптимального результату на виборах. Першим штатом, де вони апробували цю тактику, став тотально «червоний» - тобто республіканський Техас.

Останні півроку місцеві законодавці-консерватори, за зауваженням The New York Times (NYT), під «гіркими і безпорадними» поглядами демократів перемальовували виборчу картку штату. 30 липня профільний комітет Палати представників штату опублікував проєкт нової картки. Вона по-іншому поділяє округи у тих районах Х’юстона, Остіна та Далласа, які традиційно тяжіють до демократів. Такий переділ дає республіканцям майже 100% шансів на здобуття п’яти додаткових місць у 2026 році. Як зазначає з цього приводу NYT, якщо за нинішніх кордонів у 2024 році республіканці отримали 66% із 38 техаських місць у Палаті представників США, то нова карта покликана збільшити цю частку до 79%.

Враховуючи, що республіканці взяли контроль над Палатою представників у 2024 році, випередивши демократів лише на п’ять місць, лише один перерозподіл голосів у Техасі значно підвищує їхні шанси на утримання більшості. Близьке до президента Трампа джерело NYT, яке побажало залишитися анонімним, заявило, що тактика Білого дому на прийдешніх виборах - «максимальна війна завжди і всюди». За даними газети, Дональд Трамп і його союзники вже чинять значний тиск на інші контрольовані республіканцями штати, щоб ті наслідували приклад Техасу і переглянули свої карти, збільшивши тим самим потенційну кількість місць для партії. Повідомляється, що серед таких штатів – Міссурі, Флорида, Індіана, Нью-Гемпшир та Огайо. Отже, виборче дербі у США де-факто розпочалося і Україні це лише на користь.