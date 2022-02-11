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Резников призвал запретить российским кораблям заходить в мировые порты 45

Россия отменила блокаду части акватории Азовского моря.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на спикера регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Наталью Гуменюк.

«У нас на данный момент есть информация от Госгидрографии Украины о том, что район предварительно закрытый для учений Российской Федерацией в южной части Азовского моря, не будет закрыт. Другой информации у нас нет», - сказала она.

На уточняющий вопрос о ситуации с блокадой Черного моря Гуменюк повторила, что такой информации у ГПСУ нет.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал запретить российским кораблям заходить в мировые порты.
ForUm

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