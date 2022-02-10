также в разделеПолитика
Беларусь направила ноту из-за «вандализма» с госфлагом в Днипре 19
В «Слуге народа» надеются, что Трухин сам сдаст мандат 8
Кризис вокруг Украины: Джонсон назвал ближайшие дни решающими 30
США возмущены шутками Путина об изнасиловании 55
Ермак прибыл на встречу советников лидеров «Нормандии» 14
Боррель направил ответ ЕС на письмо Лаврова по гарантиям безопасности 31
Лавров об обсуждении Украины с главой МИД Британии: разговор немого с глухим 69
МИД Великобритании отложил план «жесточайших санкций» против РФ на фоне визита Трасс в Москву 16
Зеленский считает скопление войск у границ Украины психологическим давлением со стороны соседей 19
В «Слуге народа» обвинили Кличко в том, что их депутат попался на взятке 27
США: Россия продвигает искаженную интерпретацию «Минска» 71
Депутат в Финляндии подал в отставку из-за твита о членстве Украины в НАТО 29
ЕС согласовал антироссийские санкции на случай вторжения в Украину 24
NYT: «Финляндизация» Украины обсуждается как вариант 35
Зеленский созывает заседание СНБО в Харькове 37
Советники нормандской четверки встретятся в Берлине 10 февраля 15
Кулеба: РФ пытается взять реванш за проигрыш СССР в «холодной войне» 17
Саакашвили спел гимн Украины на суде 35

Лживая и лицемерная так называемая омбудсменша Людмила Денисова родила очередной слезливый пост в "Телеграме", посетовав, что гражданка Украины Наталья Савченко, которая осуждена в "ЛНР" к 12 годам тюрьмы, требует немедленного лечения и освобождения. Более того, Денисова призвала ОБСЕ и Красный крест поспособствовать освобождению Савченко. Боже, какой стыд, какой позор – Украиной управляют беспринципные идиоты и бездари. Наталья Савченко могла быть на свободе и получить лечение ГОД НАЗАД! Год назад Виктор Медведчук мог вернуть эту женщину, а также трех других — "республики" отдавали их в качестве жеста доброй воли, ради сдвига процесса обмена с мертвой точки, пишет Ярослав Бондаренко.

И тогда Зеленский лично заблокировал освобождение четырех женщин под молчаливое одобрение Денисовой, которая не сказала ни слова о том, что им нужно лечение. Хотя это было известно всем, родные женщин оббивали пороги властных кабинетов с мольбой вернуть узниц. Где была Денисова тогда? Засунула язык в одно место и молчала, потому что не могла идти наперекор воле Зеленского, который оставил Наталью Савченко, Наталью Стаценко, Екатерину Котенко и Светлану Довгаль умирать в тюрьмах ОРДЛО – лишь бы Медведчук не привез их в Украину. А осенью 2021 года Зеленский заблокировал освобождение еще троих женщин – и снова Денисова молчала.

Прозрение к омбудсмену пришло в 2022-м. Сначала Денисова вдруг озаботилась судьбой Натальи Стаценко, написав 2 января пост о необходимости ее освобождения. А ведь и Стаценко Медведчук мог вернуть домой, власти ОРДЛО отдавали ее. Сейчас вот Денисова вспомнила о Савченко. Но у Зеленского поставили пиар своей команды выше человеческих жизней.

Но с чего вдруг Денисову беспокоит судьба женщин, на которых власть поставила крест? Есть информация из надежных источников, что Денисову хотят отправить в отставку. Видимо, Зеленскому мало просто молчания обмудсмена, нужно было активнее подлизывать Банковой. А тут еще и скандал вспыхнул — СМИ нашли целую бизнес-империю семьи Людмилы Денисовой в Крыму. Пока ставленница олигархов создавала видимость работы, изливая крокодильи слезы в "Телеграме", семья Денисовой успешно зарабатывала в Крыму в спайке с оккупационными властями, обслуживая даже Черноморский флот РФ.

И вот чтобы спасти политическую шкуру, Денисова решила активнее пиариться в соцсетях на судьбе удерживаемых лиц. Но этот лицемерный пиар очень легко вскрывается. Когда ты молча обрекаешь пленниц на смерть в тюрьмах ОРДЛО, хотя Медведчук мог их вернуть домой, а потом вдруг требуешь ОСБЕ и прочие бесполезные организации помочь в их освобождении, это выглядит как минимум глупо. А как максимум – это преступление против своих же граждан. Омбудсмен должен защищать права человека, а Денисова, наоборот, приложила усилия для их уничтожения.

Украинская власть лицемерна и жестока. Ей нет дела до своих граждан. Денисова не омбудсмен, а подельник преступного режима. Власть по беспределу закрывает каналы, сажает под домашний арест лидера оппозиции по сфабрикованным делам, накладывает санкции против своих же граждан, а Денисова молча одобряет.

И сейчас, когда сама Денисова будет выброшена властью за ненадобностью, можно смело сказать – она это заслужила. Жаль только, что такие упыри не тонут. Ведь бизнес в оккупированном Крыму хорошо кормит.

Редакция может не соглашаться с мнением автора.
Ярослав Бондаренко, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги