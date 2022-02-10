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На этой неделе на станции «Академик Вернадский» был зарегистрирован температурный рекорд +12,7°. Как отмечает Александр Надточий, метеоролог 26 УАЭ, «предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, и он составлял +11,7 С», сообщила пресс-служба научного центра.

Аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от «Вернадского».

Ученые связывают столь резкое потепление с явлением «атмосферной реки», усиленным эффектом «горного фена».

Атмосферная река – это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшей теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Ранее мы уже рассказывали об этом явлении: именно этому посвящены совместные исследования французского и украинских метеорологов, которые сейчас продолжаются на Вернадском в рамках всемирной инициативы Год полярного прогнозирования.

Эффект горного фена – это сильный теплый ветер с гор. В то время, когда на станции был зарегистрирован температурный рекорд, сила ветра была достаточно высокой – 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет воду и нагревается). Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов будет усиливаться.

Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата.

Напоминаем, что в декабре на станции был зафиксирован другой рекорд – высота снежного покрова составила 3 ​​м.
ForUm

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