С 31 января более 7,5 тысяч коммунальщиков, чиновников и медиков были отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации от COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Он напомнил, что с конца января в список профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы, был расширен. В него вошли работники коммунальных учреждений, медицинских учреждений и местного самоуправления.

С 31 января работники, не получившие по крайней мере одну прививку, должны были быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

По состоянию на 7 февраля:

отстранено 7531 сотрудников указанных организаций;

больше всего – 4578 человек – работники коммунальных учреждений;

не получили прививки 2136 сотрудников учреждений здравоохранения;

из них отстранены 216 врачей и 765 медицинских сестер;

не вакцинировались 1001 сотрудников хозяйственного персонала и 154 – административного персонала;

отстраненных представителей органов местного самоуправления – 817.

«Конечно, это не тот результат, который можно назвать положительным или удовлетворяющим. Однако коллапса медицинской системы или же массового отстранения медиков во время пандемии мы уже точно не фиксируем», - подчеркнул Кузин.

Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тысяч сотрудников. Отстранено – 2136 работников, то есть примерно 0,2%.

Отвечая на вопрос, почему приказ коснулся медиков только сейчас, Кузин подчеркнул, что отстранение медицинских работников раньше было бы рискованным для системы здравоохранения во время пандемии. Именно поэтому они попали в третий раунд изменений в приказ.

«Отдельно отмечу, что медик не может позволить себе быть невакцинированным в то время, когда от тяжелых последствий и смерти защищает только прививки», - пишет Кузин.

Что касается других категорий работников, то они, как и медики, также больше взаимодействуют с большим количеством людей. Следовательно, имеют повышенный риск инфицироваться COVID-19.