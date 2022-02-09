Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в четверг пройдет встреча в Берлине политсоветников «нормандской четверки».

«Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится», - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.

Давая оценку возможным перспективам после этой встречи, пресс-секретарь Путина отметил, что они могут быть только общие.

«И положительные перспективы могут быть связаны исключительно только с реализацией минского комплекса мер. А наша программа – как раз работать в этом направлении, чем и будет заниматься коллега (Дмитрий) Козак», - отметил Песков.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ближайшая встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) состоится на уровне политсоветников в четверг, 10 февраля, в Берлине.

«10 февраля, в четверг, состоится новое заседание политсоветников, в Берлине, и мы надеемся, что процесс будет продвигаться. Этот процесс должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня происходит на границах», - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Франция и Германия продолжат работу в роли посредников для урегулирования конфликта на Донбассе.