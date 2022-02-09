УЕФА инициировал расследование инцидентов во время матча Украина-Россия в полуфинале Евро по футзалу после жалобы Российского футбольного союза относительно поведения украинских болельщиков.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В организации заявили, что будет проведено дисциплинарное расследование инцидентов, которые могли иметь место во время мата Украина-Россия. При этом о каких именно инцидентах идет речь — не уточняется.

«Был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования сообщений об инцидентах, которые, вероятно, имели место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 между Украиной и Россией», — говорится в заявлении.

Сборная Украины впервые с 2005 года сыграла в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, но не смогла выйти в финал, в упорной борьбе уступив со счетом 2:3 России.

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