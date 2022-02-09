Американское издание The New York Times пишет, что финляндизация Украины является частью дипломатического дискурса, хотя президент Франции Эммануэль Макрон отрицал употребление такого термина.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на публикацию издания.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник использовал термин холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что «финляндизация» Украины была «одной из моделей на столе» для ослабления напряженности с Россией.

Во вторник, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Макрон отрицал эту реплику, которая, похоже, поставила его в спор не только с украинцами, но и США. Но эта идея снова обсуждается в дипломатических кругах», - отмечают журналисты.

8 февраля во время пресс-конференции лидеров Украины и Франции в Киеве журналистка американского издания Bloomberg спросила у Макрона: «Вчера Вы сказали, что финляндизация Украины является одной из опций. Что Вы имели в виду?»

Макрон ответил: «Я не употреблял таких формул. Вы использовали формулу «финляндизации». Я этого не слышал. Я говорил наоборот, что мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО, потому что для многих стран будет проблема – в частности, для Финляндии. Но я никогда не применял такой категоризации по отношению к Украине. Я не знаю, откуда Вы это взяли».

Зеленский также сказал, что впервые слышит о «финляндизации Украины».

The New York Times не указывает на источники вывода, что дипломаты обсуждают «финляндизацию» Украины.

Однако отмечает, что термин финляндизация касается строгого нейтралитета Финляндии во время холодной войны, закрепленного в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне.

Договор гарантировал Финляндии, что она не столкнется с советским вторжением, но она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

NYT отмечает, что одни эксперты констатируют, что уступки Москве по поводу намерений Киева на членство в НАТО противоречат тому, к чему стремилась Украина, а другие утверждают, что «финляндизация» является лучшим курсом, который может выбрать Украина.

Также отмечается, что Финляндия когда-то была нейтральным буферным государством между Советским Союзом и НАТО, но теперь полностью совместима с НАТО и с западной «архитектурой безопасности» – и больше на стороне Запада.

Напомним, Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада гарантий безопасности в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.

Президент США Джо Байден сказал, что нации должны быть свободны в выборе собственных союзов. Такую же позицию озвучивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Финляндия не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом и заявляет, что имеет право подать заявку, если захочет. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна пока не планирует вступать в НАТО.