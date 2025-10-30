Російська атака вбила 7-річну дівчинку на Вінниччині

Сьогодні, 30 жовтня, сталася трагічна звістка: у лікарні померла 7-річна дівчинка, яка отримала тяжкі травми під час недавньої масованої атаки росіян по Вінницькій області.

Незважаючи на всі зусилля медиків, які боролися за життя дитини, врятувати її, на жаль, не вдалося.

Про це повідомила перша заступниця керівника Вінницької ОВА Наталія Заболотна:

«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати…»

Деталі про постраждалих та наслідки удару

Жертви серед дітей: 7-річна дівчинка, яка померла сьогодні.

Постраждалі серед дорослих: 4 дорослих постраждали від атаки. Двох госпіталізовано, їхній стан – середньої тяжкості . Ще двоє отримали легкі поранення .



Нагадаємо, росіяни масовано атакували Вінницьку область, здійснивши влучання у критичну та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок удару: