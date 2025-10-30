﻿
Війна

Російська атака вбила 7-річну дівчинку на Вінниччині

Російська атака вбила 7-річну дівчинку на Вінниччині

Сьогодні, 30 жовтня, сталася трагічна звістка: у лікарні померла 7-річна дівчинка, яка отримала тяжкі травми під час недавньої масованої атаки росіян по Вінницькій області.

Незважаючи на всі зусилля медиків, які боролися за життя дитини, врятувати її, на жаль, не вдалося.

Про це повідомила перша заступниця керівника Вінницької ОВА Наталія Заболотна:

«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати…»

Деталі про постраждалих та наслідки удару

  • Жертви серед дітей: 7-річна дівчинка, яка померла сьогодні.

  • Постраждалі серед дорослих:

    • 4 дорослих постраждали від атаки.

    • Двох госпіталізовано, їхній стан – середньої тяжкості.

    • Ще двоє отримали легкі поранення.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували Вінницьку область, здійснивши влучання у критичну та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок удару:

  • Пошкоджено транспортні засоби та житлові будинки.

  • На місці "прильотів" досі працюють рятувальники, які ліквідовують пожежі, а також вибухотехніки.

  • В області тривають роботи з відновлення електропостачання.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

дитинавійнаатака рфВінниччина
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ворожі обстріли порушили рух поїздів у кількох областях
Головне 30.10.2025 09:14:47
Ворожі обстріли порушили рух поїздів у кількох областях
Читати
Трамп про Україну після зустрічі з Сі: «Це – божевілля. Іноді потрібно дозволити їм воювати»
Головне 30.10.2025 08:52:54
Трамп про Україну після зустрічі з Сі: «Це – божевілля. Іноді потрібно дозволити їм воювати»
Читати
Скільки коштують брекети?
Здоров'я 30.10.2025 08:23:03
Скільки коштують брекети?
Читати

Популярнi статтi