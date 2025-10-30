Сирський: ситуація у Покровську та Куп’янську складна, але керована

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський спростував заяви російської пропаганди про нібито «блокування» українських сил у Покровську та Куп’янську. За його словами, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною, але не критичною, і повністю контролюється українським командуванням.

Жорсткі вимоги до командування та пріоритет життя воїнів

Генерал Сирський наголосив на необхідності якісного виконання завдань кожним командиром. Він попередив, що безвідповідальність каратиметься аж до зняття з посад.

Віддано розпорядження щодо логістики, захисту маршрутів та евакуації .

Рішення приймаються швидко, з балансом цілей і спроможностей, але пріоритетом №1 є життя воїнів.

Уроки минулих боїв: важливість своєчасного відходу

На тлі складної обстановки, що нагадує події в Авдіївці та Вугледарі, військові та волонтери наголошують на важливості висновків із минулого досвіду.

Військовий з позивним «Осман» Станіслав Бунятов підтримав думку про необхідність своєчасного тактичного відходу: « вчасно вийти з міста й зайняти оборону без паніки — найкращий шлях зберегти життя бійців і не повторити трагічний Вугледар ».

Волонтер Сергій Стерненко зазначив, що у минулому ворог неодноразово рубав логістику ЗСУ (Авдіївка, Вугледар, Суджа), що призводило до «вогневого мішка» та великих втрат під час відходу, залишеного майна і техніки .

«Не всі могли вийти — деякі залишалися на позиціях назавжди. І зараз історія повторюється, хоча здається, що висновки можна було зробити», — додав Стерненко, підкреслюючи, що поточна ситуація вимагає врахування помилок минулого.

Таким чином, командування ЗСУ прагне мінімізувати втрати та забезпечити стійку оборону, відкидаючи дезінформацію ворога.