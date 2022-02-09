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Французская Республика предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

«Президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 млрд евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 млрд евро программного финансирования», – пояснил он.

В частности, по словам заместителя руководителя Офиса главы государства, Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Как отметил Шурма, эти средства могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной.

«Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков», - рассказал он.

Кроме того, подписаны документы по финансированию и поставке в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 млн евро, поставкам пожарно-спасательной техники для ГСЧС и строительству патрульных катеров для ГНСУ, на что предусмотрено отдельное финансирование, отметил Шурма.
ForUm

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