Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит «красный» уровень эпидемической опасности в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.
«По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей», - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в телеграмм-канале.
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