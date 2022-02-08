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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит «красный» уровень эпидемической опасности в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.

«По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей», - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в телеграмм-канале.
ForUm

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