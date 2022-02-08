На днях – 8 и 9 февраля – в воды Черного моря зайдут дополнительно шесть крупных десантных кораблей России. Это может быть только демонстрацией силы со стороны Москвы, но в случае обострения такой переброс угрожает операцией по высадке десанта на территории Украины, считают эксперты.

О кораблях в Черном море сообщает мониторинговая группа BlackSeaNews, эту же информацию подтверждают источники BBC.

В частности, Москва перебрасывает в Черное море десантные корабли из Балтийского и Северного флотов РФ – «Королев», «Калининград», «Минск», «Петр Моргунов», «Оленегорский Горняк», «Георгий Победоносец».

Таким образом, по данным BlackSeaNews, количество российских десантных кораблей на ходу в Черном море вырастет вдвое – до 12.

Всего на начало февраля российская флотилия у берегов Украины вырастет до 18 боевых кораблей против восьми в декабре 2021 года, говорится в отчете организации.

Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор BlackSeaNews, утверждает, что такое количество кораблей беспрецедентно, ведь даже в 2014 году во время операции по аннексии Крыма в Черном море было дополнительно максимум четыре десантных корабля.

«Такого количества одновременно – шесть плюс шесть – никогда не было за все времена спецоперации по оккупации Крыма», - подчеркивает эксперт.

По словам Клименко, специалисты просчитывают разные сценарии. Возможен, например, вариант, что для президента России Владимира Путина это возможность снова повысить ставки. И как только ситуация политически успокоится, корабли отзовут назад.

В частности, он напоминает, что в апреле 2021 года во время очередного обострения российско-украинских отношений, когда Россия также стягивала войска к украинским границам, десантные корабли ограничились высадкой десанта в аннексированном Крыму.

Если же политическое обострение перерастет в военное, есть не менее десяти разных сценариев, предупреждает Клименко.

«Специалисты говорят, что, когда происходит высадка десанта, то расписание такое - один корабль высаживает десант, один - на базе, а один - на пути между базой и высадкой десанта. То есть в одной точке привлечены три корабля», - говорит он.

Клименко добавляет, учитывая осадку в 3-4 метра, есть ограниченное количество мест в Черном и Азовском морях, где высадка десанта возможна.

«Мы считаем, что при количестве 12 кораблей – это два достаточно серьезных десанта в двух местах одновременно», – объясняет он.

Наиболее рискованные точки, по оценкам BlackSeaNews, участки между Геническом, Бердянском и Мариуполем, а также Кирилловская коса в Азовском море.

Подобные условия в этом театре военных действий можно найти на Черноморском побережье.

Здесь в зоне риска Тендровская коса и Скадовск - территории от Перекопского перешейка, начиная с побережья Херсонской области, и дальше западнее.

«Там они ближе всего могут подойти к берегу, - считает Клименко. - Но паниковать не надо, нужно быть готовыми, и мы уверены, что военные моряки это понимают, знают и готовятся к любым вариантам развития событий».

По мнению эксперта, нелогично, что именно сейчас в период обострения у берегов Украины нет ни одного корабля стран НАТО, не принадлежащих к черноморскому региону.

«Мы считаем, что было бы правильно, если бы военные корабли стран НАТО зашли как операция сдерживания Черного моря в это время. Я думаю, что они зайдут», - отмечает эксперт.