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В Министерстве внутренних дел планируют ввести в приложении «Дия» ряд услуг, среди которых – подача гражданами заявления в полицию через «Дию», заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Я хочу анонсировать те вещи, которые мы будем делать в этом году с приложением «Дия». Первое – это перерегистрация авто в «Диї». Второе – замена водительского удостоверения с доставкой на дом. И третье – подача заявления в полицию также через «Дию», - сказал Монастырский.

Напомним, на Diia Summit команда Минцифры презентует более 10 новых цифровых услуг. Среди них – изменение места регистрации, услуги для пенсионеров и водителей, новые уведомления в «Дии».
ForUm

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