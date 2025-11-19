На Черкащині рашисти пошкоджили ЛЕП та цивільну інфраструктуру

Унаслідок ворожої комбінованої атаки пошкоджено лінію електропередач у Черкаській області, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

"Це була комбінована атака рф на нашу країну. Минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури. У Золотоніському районі внаслідок падіння дронів горіла суха рослинність. Крім того, там пошкоджено лінію електропередач. Ремонтна бригада вже працює", - повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

В іншому селі вибуховою хвилею й уламками пошкоджено вікна й дахи, за попередніми даними, в кількох будинках. Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.

У межах Черкащини силами та засобами ППО знешкоджено 10 російських ракет і 17 БпЛА.