Війна

Масштабна пожежа спалахнула у Львові внаслідок російського удару

"У Львові сильна пожежа. Гаситимуть її не одну годину. Зачиніть вікна, оскільки повітря може бути забрудненим. На жаль, схід сонця над Львовом такий сьогодні, всі подробиці цієї атаки очікуємо від ОВА", - зазначив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

У Львові пошкоджено енергообʼєкт, руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. Минулося без жертв.

"Густий дим над Львовом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров'я. Втім, на всяк випадок закрийте вікна", – повідомив Зінкевич.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi