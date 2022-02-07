Лидер оппозиции Виктор Медведчук – один из самых популярных политиков Украины в январе. Несмотря на домашний арест, политические репрессии, закрытие в декабре еще одного оппозиционного телеканала Медведчук занял в рейтинге Украинского института политики 4-е место. Об этом пишет Марат Киреев на "112". "Выше лидера ОПЗЖ только президент Зеленский, устроивший политическое шоу с возвращением в страну Порошенко, а также глава МИД Кулеба, раздавший миллион интервью о возможном вторжении РФ, которого так и не произошло, - говорится в материале. - В январе Медведчук дал несколько интервью, которые много цитировались в СМИ. В них опытный политик затронул самые важные темы сегодняшнего дня – от экономики до международной политики и отношений Украины и РФ. Кроме того, Медведчука пригласили на переговоры в Госдуму РФ в составе парламентской делегации. Спикер Госдумы Володин одобрил идею лидера ОПЗЖ о необходимости парламентского диалога. А в это время в Украине оппозиционеру продлили домашний арест до марта. Очевидно, что Зеленский отбросил предложение России. В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста".

Фото из открытых

"Стоит отметить, что Медведчук вошел в тройку самых популярных украинских политиков по итогам 2021 года. Он показал самый большой прогресс среди первой десятки популярных политиков Украины, добавив 10 позиций. И это уже после закрытия телеканалов, домашнего ареста. Опытный политик смог повернуть неблагоприятную ситуацию себе в пользу. Ранее он неоднократно заявлял, что сдаваться не намерен и обязательно победит в схватке с Зеленским. Судя по ситуации, в которой оказался президент, победу Медведчука мы увидим даже раньше, чем этого стоило ожидать, - пишет Киреев. - Зеленский загоняет себя в угол. Провал предвыборных обещаний, падение экономики, установление диктатуры, коррупция, а теперь еще и угроза войны – это то, чего добился Зеленский за половину срока своего правления.

На этом фоне Медведчук – ключ к спасению Украины. У политика есть действенные механизмы, которые помогут вытянуть страну из кризиса. Медведчук является главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах. А "Оппозиционная платформа - За жизнь" – прямой конкурент возглавляемой действующим президентом партии "Слуга народа". Власть всячески преследует Медведчука, чтобы избавиться от конкурента. Но, судя по популярности, которую имеет лидер ОПЗЖ, результат для власти получается противоположным".