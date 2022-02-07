НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

«Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения», - сообщается в телеграмм-канале бюро.

Напомним, 28 января НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

По данным НАБУ, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы

3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

4 февраля он заявил, что находится на лечении.