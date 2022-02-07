также в разделеОбщество
Суд вынес приговор «экс-прокурорше» оккупированного Алчевска
Жительница Донбасса сдала боевикам позиции ВСУ, ее могут выпустить под залог
Красиво, но крайне опасно: спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах 4
ГБР вызвало Януковича на допрос 8
МОН развенчало мифы о новом школьном меню 9
В Украине сократили сроки самоизоляции при COVID-19 30
Программу лекарства за «ковидную тысячу» расширят на лиц с инвалидностью 8
Защита Януковича начала знакомиться с материалами дела Майдана 14
Минздрав ожидает рост суточной заболеваемости COVID-19 до 60 тысяч человек 32
НАБУ задержало разыскиваемого нардепа Кузьминых 54
Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма Сенцова 14
ГБР изучило видео с авто Трухина: за рулем человек в красном 91
Ермак уже выздоровел от COVID-19 12
ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете из-за потери почти 700 миллионов гривен 28
Комаровский дал советы, как справится со стрессом и паникой 75
Друг Бахматюка при увольнении из НАБУ получил на руки более миллиона гривен 36
В вузах Украины появится новая дисциплина 62
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах 8

Широкомасштабное наступление России, по оценкам США, может привести к гибели до 50 тысяч человек среди гражданского населения.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова неназванного должностного лица в администрации Джо Байдена, передает Радио Свобода.

В случае наступления Украина может потерять от 5 до 25 тысяч военнослужащих. Кроме того, жертвами агрессии могут оказаться от 25 тысяч до 50 тысяч гражданских. Потери России могут составить от 3 тысяч до 10 тысяч военных.

В результате вторжения России, сказал чиновник США, несколько миллионов граждан Украины станут беженцами.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО «гарантий безопасности», в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги