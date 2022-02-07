Широкомасштабное наступление России, по оценкам США, может привести к гибели до 50 тысяч человек среди гражданского населения.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова неназванного должностного лица в администрации Джо Байдена, передает Радио Свобода.

В случае наступления Украина может потерять от 5 до 25 тысяч военнослужащих. Кроме того, жертвами агрессии могут оказаться от 25 тысяч до 50 тысяч гражданских. Потери России могут составить от 3 тысяч до 10 тысяч военных.

В результате вторжения России, сказал чиновник США, несколько миллионов граждан Украины станут беженцами.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО «гарантий безопасности», в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.