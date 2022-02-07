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Александр Лукашенко убежден, что в будущем Украина станет союзником Беларуси и России. Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, сообщает Белта.

Соловьев поинтересовался у Лукашенко, каким он видит будущее Союзного государства через 10-15 лет, кто может стать его новым членом в течение этого периода.

«Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты,  - ред.). Если вы говорите - срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок, - заявил Лукашенко. - Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся».
ForUm

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