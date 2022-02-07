Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву рассказал, как белорусская сторона намерена реагировать на действия властей Украины, и почему, несмотря на жесткую риторику, продолжается торгово-экономическое сотрудничество с этой страной, сообщает Белта.

По его словам, даже если допустить возможность начала военных действий, то на поставляемых из Беларуси и России ГСМ в Украине «один день будут ездить». «До границы, может, доедут, а дальше что? Они с колес работают, мы это хорошо знаем. Поэтому я не зря вам бросил фразу: слушайте, воевать, значит, воевать», - заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс сейчас не воевать, политик сказал: «Есть, все будет зависеть от них. От власти. От армии украинской».

«Опасность одна - что они предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса», - считает Лукашенко.

Журналист поинтересовался, какова в этом случае будет реакция белорусской стороны. «Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на «Большом разговоре»: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами».

Лукашенко напомнил и о сказанном недавно в Послании белорусскому народу и Национальному собранию: «Если они начнут воевать, я же сказал в Послании, против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищать».

Соловьев в связи с этим спросил: «А если они начнут войну против Донбасса, как себя поведет белорусская армия?». «Точно так, как российская», - заявил Лукашенко.

«То есть это будет совместный ответ?» - уточнил журналист.

«Естественно. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне ж вам объяснять», - подтвердил глава белорусского государства.