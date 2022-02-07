За сутки 06 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 699 человек;
- летальных исходов – 115;
- выздоровели – 5 024 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 307 437 человек;
- выздоровело – 3 681 092 человека;
- летальных исходов – 101 392;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 603 958.
С начала вакцинальной кампании привито 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480 человек, получили две дозы – 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.
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