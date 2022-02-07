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 За сутки 06 февраля в Украине  зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 699 человек;
  • летальных исходов – 115;
  • выздоровели – 5 024 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 307 437 человек;
  • выздоровело – 3 681 092 человека;
  • летальных исходов – 101 392;
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 603 958.

С начала вакцинальной кампании привито 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480 человек, получили две дозы – 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.
ForUm

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