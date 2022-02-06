Бывший замглавы НАБУ Анатолий Новак, который оскандалился со стрельбой на дне рождения одиозного Олега Бахматюка при увольнении с должности получил “на руки” около 1,3 млн гривен, пишет Датификация.

▪️614 548 гривен денежной помощи за 6 лет работы в бюро;

▪️348 244 гривен — за неиспользованный отпуск;

▪️помощь на оздоровление — 204 849 гривен,

▪️доплата за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне — 9 219 гривен;

▪️доплата за специальное звание — 1 858 гривен;

▪️доплата за научную степень — 18 439 гривен.

Примечательно, что налоги и сборы составили 258 616 гривен, однако Новак получил денежную компенсацию налога на доходы в размере 238 722 гривны.

Кто такой Анатолий Новак и как он связан с Олегом Бахматюком?

Напомним, что несколько лет тому назад Национального антикоррупцинного бюро Украины (НАБУ) 19 сентября задержали и сообщили о подозрении киевскому адвокату Юрию Сивовне, который по предварительному сговору с помощницей одного из районных судов города Киева распространял информацию о будущих обысках в уголовном производстве НАБУ. Адвокат действовал в пользу агрохолдинга «Авангард», который в свою очередь входит в состав УкрЛендФарминга – ключевого предприятия одного из самых богатых украинских олигархов Олега Бахматюка. 26 сентября суд отправил адвоката олигарха под домашний арест.

На самом деле все случившееся – это прямой результат слива информации о праздничной попойке олигархов и топ-чиновников 14 августа этого года на Дне рождения Олега Бахматюка: именно в этот день олигарх побывал на допросе в НАБУ у замглавы этого ведомства Анатолия Новака. «Допрос» переместился в ресторан, где Новак изрядно подвыпил и немного подебоширил.

Но как только пошли публикации о случившемся, в команде Олега Бахматюка началась паника: и приглашенные олигархи, и вип-чиновники, пришедшие поздравить именинника, попали в не самую приятную для них историю. Ну а для НАБУ подобные материалы в СМИ стали прямым сигналом действовать, чтобы показать свою беспристрастность к фигуре Олега Бахматюка.

Адвокат Юрий Сивовна был задержан скорее «на всякий случай»: если Бахматюку не удастся «решить вопрос» со сливом информации, то показательная порка олигарха со стороны НАБУ неизбежна. В команде Бахматюка считают, что сливали информацию именно гости, у некоторых из которых есть зуб не только на НАБУ в целом, но и конкретно на Новака. А вот среди гостей бытует мнение, что у Олега Бахматюка – полный бардак и слив в СМИ спровоцировали как раз его люди.

Что интересно, так это попытка любой ценой зачистить в СМИ и даже в интернете любые упоминания о скандале на дне рождения 14 августа: статьи одна за другой исчезали, а PR-менеджер олигарха по имени Лидия сулила знакомым журналистам «премии» за то, что они будут игнорировать любые сообщения на эту тему.

Если теперь НАБУ все же станет спасать свое имя, то Бахматюка ждут тяжелые процессы по делам его банков VAB-Банк и «Финансовая инициатива», которые были им обанкрочены не безе помощи системы фиктивных кредитов (по факту – это прямой вывод средств) собственным компаниям. Ну а далее международная репутация Бахматюка получит такой удар, что его акции на биржах просядут на десятки процентов.

С другой стороны, скандал помог выявить взаимодействие НАБУ и олигарха, что теперь должно помочь защитить интересы вкладчиков обанкротившихся банков. Проблемы-то банков сам Бахматюк сбросил на плечи государства, которому денег и самому не хватает. Правда, это не мешает государству финансировать на сотни миллионов гривен аграрный бизнес Бахматюка.