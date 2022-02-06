Пятый президент Петр Порошенко призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. Он напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении немецкого правительства.

Как пишет РБК-Украина, об этом Порошенко заявил в интервью для немецких СМИ из RTL Media Group.

"Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни часа. Русские войска могут быть одинаково эффективными против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины - везде. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности. И в этом заключается разница с 2014 годом", - говорит Порошенко.

По его мнению, мы должны действовать более активно. Также нужна международная конференция.

"Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был президентом, мы созвали Совет Безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир привлекает все инструменты для удержания ситуации стабильной. Лицо, которое должно отвечать - Путин. Только одна страна является агрессором", - отмечает Порошенко.

Также он отмечает, что мы должны использовать эффективные инструменты нормандского формата.

"Если мы хотим мира, то это значит, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, "голубые шлемы" миротворческой миссии ООН под мандатом Совбеза. Хочу напомнить, что в предыдущем коалиционном соглашении немецкого правительства после выборов в Бундестаг в 2016 году миротворческая миссия ООН под мандатом Совбеза был центральным пунктом. Помню, господин Шольц приложил усилия, чтобы это было топ-приоритетом", - отметил Порошенко.