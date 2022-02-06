также в разделеПолитика
В ОП прокомментировали "обещания Ермака" террористам
Глава Европейского совета подтвердил "жесткую солидарность ЕС с Украиной"
Блинкен и Кулеба обсудили по телефону российскую агрессию
КИУ: В прошлом году 90 депутатов-миллионеров получили компенсацию за жилье
Медведчук: Зеленский мстит за мою оппозиционную деятельность
Медведчук: Политики и СМИ показали истинное лицо Зеленского, потому он начал репрессии против каналов и оппозиции
В США рассказали, почему Украина не готова вступить в НАТО
Разумков считает, что Зеленскому было известно о ДТП с Трухиным еще в августе
Монастырский о Трухине: Если бы он отважился мне позвонить, сразу был бы «послан»
Главнокомандующий ВСУ ответил на слова Путина о силовом возвращении Крыма и Донбасса
Кива: Украина стоит на грани вымирания от эпидемии из-за профнепригодности и воровства власти
Кулеба прокомментировал конфликт между послом Украины и израильским министром
Медведчук: Все обвинения в мой адрес высосаны из пальца, их цель одна – незаконное преследование и политические репрессии
Украина проведет переговоры по увеличению транспортировки газа из Словакии
ОПЗЖ: Закрытие телеканалов UkrLive и «Перший Незалежный» на YouTube – очередной шаг по подавлению свободы слова в мире
Канцлер Германии собрался в Киев и Москву
Журнал Time написал большую статью о близкой дружбе Путина и Медведчука, а также о незаконном преследовании лидера ОПЗД в Украине
Сенат Польши принял резолюцию в поддержку Украины

Пятый президент Петр Порошенко призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. Он напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении немецкого правительства.

Как пишет РБК-Украина, об этом Порошенко заявил в интервью для немецких СМИ из RTL Media Group.

"Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни часа. Русские войска могут быть одинаково эффективными против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины - везде. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности. И в этом заключается разница с 2014 годом", - говорит Порошенко.

По его мнению, мы должны действовать более активно. Также нужна международная конференция.

"Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был президентом, мы созвали Совет Безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир привлекает все инструменты для удержания ситуации стабильной. Лицо, которое должно отвечать - Путин. Только одна страна является агрессором", - отмечает Порошенко.

Также он отмечает, что мы должны использовать эффективные инструменты нормандского формата.

"Если мы хотим мира, то это значит, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, "голубые шлемы" миротворческой миссии ООН под мандатом Совбеза. Хочу напомнить, что в предыдущем коалиционном соглашении немецкого правительства после выборов в Бундестаг в 2016 году миротворческая миссия ООН под мандатом Совбеза был центральным пунктом. Помню, господин Шольц приложил усилия, чтобы это было топ-приоритетом", - отметил Порошенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги