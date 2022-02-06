Наразі Росія все ще не готова здійснити повномасштабне вторгнення на територію України, одначе перекинуті на територію Кримського півострова 10 000 військових свідчать про те, що агресор знаходиться на завершальному етапі підготовки та зможе здійснити наступ, як тільки буде відповідна команда.

Як пишуть Букви, про це повідомляє американське видання The New York Times.

Окупований РФ Крим викликає в український експертів найбільше занепокоєння: Росія направила туди піхоту та повітряно-десантні війська, деякі команди поставила на найвищий ступінь готовності.

Згідно з експертною оцінкою, Росія зможе здійснити повномасштабне вторгнення уздовж майже 1300 км східного та південного кордону України.

Але проблема не лише у Криму. На більшій частині кордону України аналітики вбачають приклад остаточної підготовки до війни. Вони послалися на надходження матеріально-технічної інфраструктури, такої як госпіталі та підрозділи зв’язку, електронне обладнання, призначене для порушення зв’язку супротивника, авіація та додаткове обладнання для людей, яке було розгорнуто раніше. Підготовка здійснюється методично, не лишаючи просторів для сумнівів у намірах країни-агресора. Загалом уздовж українських кордонів, згідно з оцінками експертів, знаходяться 130 000 російських військових.

Одначе, наміри Росії все ще незрозумілі. Президент РФ Володимир Путін і російські дипломати переконують у тому, що не планують наступати.

Крім десятків тисяч військовослужбовців, які вже розміщені в Криму, Росія нещодавно розгорнула дві додаткові батальйонні тактичні групи — бойові сили чисельністю до 1000 осіб плюс танки, бронетанки та артилерію. Це включає одну групу повітряно-десантних військ, та іншу, що прибула з технікою та 10 бронепоїздами. Українські експерти переконані, що це ще не все – значна частина обладнання ще в дорозі.

Крім того, декілька підрозділів, розгорнутих у Криму, були поставлені на найвищий стан військової готовності, у тому числі морські сили, що базуються поблизу Керченської протоки, яка відокремлює материкову Росію від Криму, та в штаб-квартирі Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Війська в інших місцях було поставлено на другий за величиною рівень готовності.

На переконання українського експерта, Росія ймовірно почне вторгнення з локалізованих дій. У випадку успіху зона конфлікту буде розширена. Український високопоставлений чиновник переконаний: РФ робить усе можливе, щоб змусити країни Заходу та Україну панікувати. Він назвав це грою в покер.

Великою загрозою для України можуть бути військові маневри РФ в акваторії Чорного та Азовських морів. Українські військові експерти наразі слідкують за пересуванням шести російських десантних суден.

“Це величезне штурмове угруповання”, – зазначив відставний адмірал ВМС України Ігор Кабаненко. Він додав, що море є слабким місцем для України – не вистачає потужностей на адекватну реакцію у випадку розгортання Росією своїх сил у Чорному або Азовському морі.

Одначе, на думку верховного головнокомандувача НАТО генерала Філіпа Брідлава, усі російські “нарощування” є нічим іншим, як шоу задля того, щоб змусити світ вести перемовини.

Згідно з експертною оцінкою, РФ не зможе підтримувати агресію довше, ніж тиждень, оскільки її запаси досить швидко вичерпаються.