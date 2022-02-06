С 5 февраля 2022 года вступил в силу совместный приказ Минюста и Минфина. Приказ от 31 января 2022 года №280/5/41 был официально опубликован 4 февраля в «Официальном вестнике» №10. Согласно документу при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственная налоговая служба будет проверять сведения о покупателе, пишет Главком со ссылкой на издание «Дебет-Кредит».

Запросы на поверку будут подавать нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений для проведения регистрационных действий.

Известно, что в налоговую для проверки будут предоставлены фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Утвержденный порядок определяет механизм информационного взаимодействия и общие правила представления субъектами государственной регистрации прав на недвижимое имущество, нотариусами и лицами, уполномоченными на принятие и выдачу документов (далее – субъект подачи запроса) запросов на подтверждение соответствия регистрационных данных физическим лицам данным Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (далее – Государственный реестр), сформированных посредством Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (далее – Государственный реестр прав), и предоставление ГНСУ ответов на следующие запросы. Запросы формируются и подаются на этапе принятия заявлений на проведение регистрационных действий.

Один запрос формируется в отношении одного физического лица и содержит:

1) сведения о субъекте подачи запроса, а именно:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

2) сведения о физическом лице, относительно которого сформирован запрос, а именно:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

ГНСУ обеспечивает проверку данных и передачу ответов на запросы субъектов подачи запроса через администратора Государственного реестра прав – государственное предприятие «Национальные информационные системы».

Ответ на запрос содержит следующие сведения: