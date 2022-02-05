Предстоящее лето в Украине будет достаточно жарким, в то же время климатологи предсказывают увеличение осадков в этот период года. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

Как пишет Обозреватель, об этом рассказала в эфире программы "Новый день" на "Радио НВ" климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По ее словам, Украина находится в стадии перехода к другому, не свойственному для нее климату – аномальному. При этом, возможны изменения температур, осадков.

Как уточнила Бойченко, со временем в Украине станет жарче: повысятся температуры и лето будет по-настоящему горячим периодом в году.

"Июнь также будет отличаться определенной повторяемостью аномально высоких температур, что раньше не было характерно", – отметила специалист.

"И возможно, осадков станет выпадать немного больше, особенно летом", – добавила она.

По словам климатолога, осадки не будут похожи на продолжительные тропические дожди, но будут сильными, и, возможно, приведут к негативным последствиям: подтоплениям, наводнениям.

"Дожди в последнее время у нас выпадают в виде ливней. Они внезапные, когда за короткое время выпадает норма, и даже две-три месячные нормы осадков", – акцентировала специалист.

Она отметила, что такие дожди могут стать причиной проблемы, потому что "экосистема не успевает усвоить эту влагу".

Ранее Бойченко также поделилась прогнозом на весну 2022 года. По ее словам, тепло придет резко, без плавного перехода. Также климатолог добавила, что погода становится все более нетипичной для нашей страны.