также в разделеОбщество
Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем
НААН: В Украине есть угроза исчезновения речной рыбы
В Кабмине рассказали, кто еще, кроме пенсионеров, может купить лекарства за «ковидную тысячу»
Большинство украинцев в 2021 году пережили стресс. Исследование
Ровшан Тагиев и Мохсум Асланов дискредитируют азербайджанскую диаспору и доносят на активистов
Американцы передали украинским пограничникам 40 внедорожников
В Украине заработала горячая линия теробороны
Украина сегодня получит первую партию таблеток от коронавируса
Экс-министр финансов Украины вывела Пуэрто-Рико из банкротства
COVID-19: В Минздраве рассказали, когда можно завершать самоизоляцию
В «Дии» появится новая услуга для водителей
СМИ: Путин прикинулся спящим на Олимпиаде, когда выходила украинская команда
НАПК обжалует решение ОАСК по судье, которая отказывается подавать е-декларацию «по религиозным убеждениям»
В Украину идут атмосферные фронты: как поменяется погода
В Нацкорпусе опровергли российский фейк о «грязной ядерной бомбе»
Стрельба в Днипре: Рябчук отказался от своих показаний
СБУ разоблачила «серийного» псевдоминера в Харькове, мотив – личная неприязнь к властям
Кузьминых «нашелся»: адвокат утверждает, что нардеп в больнице

Предстоящее лето в Украине будет достаточно жарким, в то же время климатологи предсказывают увеличение осадков в этот период года. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

Как пишет Обозреватель, об этом рассказала в эфире программы "Новый день" на "Радио НВ" климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По ее словам, Украина находится в стадии перехода к другому, не свойственному для нее климату – аномальному. При этом, возможны изменения температур, осадков.

Как уточнила Бойченко, со временем в Украине станет жарче: повысятся температуры и лето будет по-настоящему горячим периодом в году.

"Июнь также будет отличаться определенной повторяемостью аномально высоких температур, что раньше не было характерно", – отметила специалист.

"И возможно, осадков станет выпадать немного больше, особенно летом", – добавила она.

По словам климатолога, осадки не будут похожи на продолжительные тропические дожди, но будут сильными, и, возможно, приведут к негативным последствиям: подтоплениям, наводнениям.

"Дожди в последнее время у нас выпадают в виде ливней. Они внезапные, когда за короткое время выпадает норма, и даже две-три месячные нормы осадков", – акцентировала специалист.

Она отметила, что такие дожди могут стать причиной проблемы, потому что "экосистема не успевает усвоить эту влагу".

Ранее Бойченко также поделилась прогнозом на весну 2022 года. По ее словам, тепло придет резко, без плавного перехода. Также климатолог добавила, что погода становится все более нетипичной для нашей страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги