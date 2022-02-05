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Россия в феврале планирует провести крупные учения по ядерному оружию. Представители вооруженных сил и разведки США считают, что они будут использованы в качестве предупреждения НАТО не вмешиваться, если президент Владимир Путин решит вторгнуться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В частности, генерал Марк Милли, председатель объединенного комитета, и Эврил Хэйнс, директор национальной разведки, сообщили законодателям в Палате представителей в четверг, что Путин планирует начать учения в середине февраля.

Осенью Россия обычно проводит ежегодные ядерные учения, включающие испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха. Но США считают, что Путин решил провести их в начале этого года в качестве демонстрации силы на случай, если он прикажет своим войскам продолжить вторжение в Украину.

США считают, что оптимальное время для российского вторжения - с середины февраля до конца марта.

Проведение учений, приуроченных к вторжению, станет убедительным напоминанием НАТО о мощи московских ядерных сил, крупнейших в мире. По данным Федерации американских ученых, в арсенале России чуть менее 4500 ядерных боеголовок.

США еще предстоит определить, решил ли Путин вторгнуться в Украину. Но вместе со своими союзниками Вашингтон все больше беспокоит продолжающееся наращивание Россией военной мощи вокруг границы с Украиной.

По словам источника в НАТО, за последние две недели Россия увеличила количество боевых групп батальонного уровня - возможно, с 750 до 1000 - развернутых в приграничной зоне с 60 до 83. Еще 14 групп также проходят транзитом в приграничную зону. США считают, что Россия также разместила в регионе от 1200 до 2100 военнослужащих сил специального назначения.

В регионе развернуты новые боевые группы батальонного уровня и другие корпуса, в результате чего общая численность российских войск в регионе превышает 100 тысяч человек.

По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного наступления, но лишь 70% войск, необходимых для полномасштабного вторжения, включая штурм Киева.

Американские военные эксперты считают, что Россия способна развернуть достаточно сил для полномасштабного вторжения к середине февраля, что совпадает с запланированным началом учений с ядерным оружием.
ForUm

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