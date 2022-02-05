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Американское информационное агентство Bloomberg ошибочно опубликовало новость о том, что Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.

Как пишет Новое время, об этом сообщает New York Post.

Информацию про ошибку Bloomberg сообщила аналитик и специалист по российской политике Ольга Лаутман. По ее словам, новость была доступна полчаса. При попытке прочитать подробности сайт выдавал ошибку.

«Я зашла на сайт и увидела экстренные новости, но знала, что это неправда, потому что я имею дело с Украиной и узнаю об этом одной из первых. Это странно и довольно большая ошибка, учитывая, что это потенциально крупномасштабное вторжение, и все на взводе», — заявила Лаутман.

В Bloomberg отметили, что заготовили разные драфты новостей на разные случаи, и данная новость была опубликована ошибочно.

Как сообщалось ранее, Россия перебросила около 30 тысяч военных и современное оружие в Беларусь в последние дни, что стало крупнейшим российским присутствием после окончания Холодной войны, заявил  генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«В последние дни мы наблюдаем значительное перемещение российских войск в Беларусь. Это крупнейшее российское размещение там со времен Холодной войны», – сказал Столтенберг журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
ForUm

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