Министерство иностранных дел изучает ситуацию, которая стала причиной вызова посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в МИД Израиля из-за его обвинения главы израильского внешнеполитического ведомства Яира Лапида в повторении российской риторики.

Об этом заявил министр Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«Что касается ситуации в Израиле, то мне о ней известно. Все послы Украины мною проинструктированы и настроены на решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины. Конкретно в этой ситуации мы сейчас изучаем подробно отчет посла о том, как разворачивались события в Тель-Авиве, и что привело к такой ситуации, и после этого мы сможем дополнительно это прокомментировать», - сказал Кулеба.

Как сообщили израильские СМИ, Министерство иностранных дел Израиля в четверг вызвало посла Украины Евгения Корнийчука после того, как дипломат обвинил министра иностранных дел Яира Лапида в повторении российской риторики.

Ранее Лапид заявил, что «не предусматривает в ближайшее время насильственного конфликта» между Украиной и РФ и назвал продолжающуюся восемь лет войну «российско-украинским кризисом».

После этого на странице посольства Украины в Израиле в Фейсбуке Корнийчук ответил министру, что это не конфликт, а война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины, и что Лапид «не заметил войны в центре Европы».