Публичное обращение к своим клиентам и органам власти сеть офтальмологических клиник «Офтальмика» опубликовали на своем сайте.

По словам собственников и руководства клиники, один из соучредителей - Борис Николаевич Медведев принял решение продать свою в бизнесе. О самой сделке и ее сумме были достигнуты договоренности с остальными собственниками. Однако, сделка не состоялась. Господин Медведев, посоветовавшись со своим новым партнером – Владимиром Литвином, известным в Харькове по кличке «Вова-Рюкзак» передумал, и решил в разы увеличить сумму сделки. Остальная часть собственников посчитала такую сумму необоснованно завышенной и участвовать в сделке отказалась. Казалось бы, вопрос решен – ищите другого покупателя на эту долю за эти деньги. Но нет….

После отказа основной части собственников выплатить абсолютно несоразмерную компенсацию за долю Медведева в «Офтальмике» на клинику обрушился вал заказных дискредитирующих публикаций в СМИ. Организована травля главного врача офтальмологической больницы #14 и различные инсинуации в виде заказных пикетов клиники и т.д.

В общем, был выбран весьма странный способ принудить партнеров к выкупу своей доли в бизнесе по желаемой цене. Все эти противоправные действия коллектив и собственники сети «Офтальмика» связывают с Владимиром Литвиным, известным общественности как «Вова-Рюкзак» – ранее осужденным и прославившимся по громкому делу тендерных закупок рюкзаков для МВД.

Сейчас коллектив «Офтальмики» заявляет о том, что никаких переговоров с вымогателями и рейдерами вести не собирается. Юридическая служба компании направила свои обращения в Офис Генерального прокурора, ГУНП в Харьковской области, УСБУ в Харьковской области с просьбой провести независимое расследование и дать надлежащую правовую оценку фактам попытки рейдерского захвата и вымогательства. Сеть клиник будет продолжать отстаивать свою репутацию в правовом поле и согласно действующему законодательству.