Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что сейчас вероятность нападения России на Украину оценивается как низкая и даже США перестают называть вторжение неотвратимым.

Об этом он сказал на брифинге 3 февраля, передает Украинская правда.

«По сравнению с пятницей существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло… И вдоль границы с Беларусью не наблюдаем формирования ударных группировок. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая. Сейчас мы наблюдаем российские подразделения, которые насчитывают порядка 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси и прилегающих районов Российской Федерации, включая временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма», - отметил министр.

Резников отметил, что происходит переброска подразделений РФ на полигоны в Крыму, в Воронежской области и так далее.

«6 российских десантных кораблей из северного Балтийского флота продолжают совершать переход по Средиземному морю и, по нашим данным, должны зайти в сирийский порт Тартус. Не исключено, что они могут дальше пойти в сторону Черного моря», – отметил он.

В то же время, в Крыму «формирование милитарных группировок не зафиксировано», хотя милитаризация полуострова продолжается, сказал министр.

На Донбассе, по данным украинской разведки, продолжается ротация боевиков и поставка оружия и горюче-смазочных материалов из России. Разведка также сообщает, что в рядах боевиков есть страх из-за пропаганды россиян о якобы подготовке наступления из Украины.

«Хочу обратить внимание на то, что и наши западные партнеры, стратегические партнеры изменили свою риторику. Вы можете услышать это в словах секретаря Белого дома. Сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец слово «imminent» как «неотвратимое» относительно возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике.

Об этом мы говорим уже несколько недель: угроза есть, риски есть, они с 2014 года есть. Но угрозы неотвратимого вторжения в Украину прямо уже и сейчас на данный момент не наблюдается. Поэтому оснований для паники, страха, бегства, складывания каких-то чемоданов – нет», - подчеркнул глава Минобороны.

На днях СМИ писали о том, что между лидерами США и Украины якобы возник спор об оценках вероятности нападения России на Украину. В Офисе президента Украины это опровергли, однако Зеленский собрал иностранных журналистов, чтобы донести до Запада обеспокоенность тем, что там переоценивают угрозу и сеют панику.

2 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину неизбежным.

«Мы прекратили использовать его (слово imminent – ​​ред.), потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение», – пояснила она.