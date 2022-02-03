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Украина не запускала беспилотный летательный аппарат на территорию Беларуси и призывает Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим «тонам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона», - написал он в Twitter.

 

 

В МИД Беларуси сообщили, что 3 февраля вызвали посла Украины в Минске Игоря Кизима, которому заявили «решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси».

В Минске утверждают, что украинский беспилотник 24 января незаконно пересек госграницу Беларуси и был принужден к посадке белорусскими военными. БПЛА якобы был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский», где проводится совместные белорусско-российские учения
Forbes.ua

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