Украина не запускала беспилотный летательный аппарат на территорию Беларуси и призывает Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим «тонам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона», - написал он в Twitter.

Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону. pic.twitter.com/lLHQc2eGFM — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 3, 2022

В МИД Беларуси сообщили, что 3 февраля вызвали посла Украины в Минске Игоря Кизима, которому заявили «решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси».

В Минске утверждают, что украинский беспилотник 24 января незаконно пересек госграницу Беларуси и был принужден к посадке белорусскими военными. БПЛА якобы был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский», где проводится совместные белорусско-российские учения