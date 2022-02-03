В городе Дубно пассажирский поезд № 43 Киев — Ивано-Франковск столкнулся с грузовиком, водитель которого выехал на железнодорожный переезд. В результате инцидента травмирован машинист поезда и водитель автомобиля, пассажиры поезда не пострадали, сообщили ForUm'у в пресс-службе Укрзализныци.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 1:00 на регулируемом переезде. По данным правоохранительных органов, водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию, миновал шлагбаумы и выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался пассажирский поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но, к сожалению, избежать столкновения не удалось.

Машинист поезда и водитель грузовика госпитализирован. На место инцидента была вызвана Национальная полиция. Поезд № 43 Киев — Ивано-Франковск был заменен локомотивом и отправлен по маршруту, ориентировочное время задержки — более 5 часов. Кроме того, из-за указанного ДТП задерживается в пути на почти 30 минут поезд №95/96 Киев — Рахов.

В случае задержки других пассажирских поездов «Укрзализныця» будет информировать дополнительно.