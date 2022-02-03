Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что США предложили назначить послом в Украине Бриджит Бринк.

Киев уже получил соответствующий запрос и в МИД начали процедуру согласования ее кандидатуры, пишет ВВС Украина.

Должность посла США в Украине вакантна уже более двух лет. Это произошло после того, как в 2019 году президент США Дональд Трамп со скандалом отозвал Мари Йованович с должности главы дипмиссии в Киеве по обвинению в ее адрес от адвоката Трампа Руди Джулиани.

Тогда конгрессмены-демократы назвали досрочное освобождение Йовановича постыдным и политически мотивированным.

После этого на должность посла США в Украине было предложено кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона, но до назначения не дошло.

С тех пор миссию в Киеве возглавляли поверенные в делах Украины.

Бриджит Эн Бринк уже 25 лет работает в дипломатической службе США. Ей пришлось работать в непростых американских дипмиссиях в Европе, на Кавказе и Центральной Азии.

Она работает в Госдепе с 1996 года, а ее первым заграничным назначением была работа в американском посольстве в Белграде с 1997 по 1999 годы в разгар войны на Балканах.

«Я начинала свою карьеру на Балканах в 1990-х. Опыт, который я получила там, помог мне увидеть, как быстро общественный порядок может упасть, и это приводит к войне», – рассказывала Бринк в одном из интервью.

По ее словам, опыт работы в Сербии укрепил в ней «глубокую и стойкую веру в важность свободной печати, сильного гражданского общества и демократической системы, основанной на верховенстве права».

Дальше была работа Бринк в посольстве на Кипре и в Тбилиси во времена русско-грузинской войны.

При президенте Бараке Обаме она работала в Совете национальной безопасности, где помогала координировать внешнюю политику США в отношениях с Турцией, Грецией, Кипром, Грузией, Азербайджаном и Арменией.

Несколько лет являлась заместителем директора департамента по делам Южной Европы в Госдепе США. На этом посту руководила разработкой и внедрением политики США по Восточной Европе.

В этом качестве координировала политику в отношении Украины. Также она возглавляла делегации США на международных дискуссиях по поводу затяжных конфликтов в Грузии и Молдове, говорится в биографии на сайте госдепа.

Работала в американской дипломатической миссии в Узбекистане, затем стала заместителем главы миссии посольства США в Грузии.

В 2019 году президент США Дональд Трамп назначил ее послом в Словакии. Она активно поддерживала вступление этой страны в НАТО в 2002-2004 годах.

Бринк также отметила, что укрепление трансатлантических связей было одним из фокусов всей ее карьеры.

Бриджит Бринк родилась в Мичигане. Она имеет степень магистра по международным отношениям и политической теории в Лондонской школе экономики и степень бакалавра политологии в колледже Кеньон, Огайо, США.

Бриджит Бринк говорит на русском, сербском, грузинском и французским языках.