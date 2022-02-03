Президент США Джо Байден заявил в среду, что переброска дополнительных американских войск в Европу не противоречит тому, о чем он предупреждал российского президента Владимира Путина, передает телеканал CNN.

«Байден объяснил свое решение по войскам, сказав, что оно «полностью соответствует тому, о чем он с самого начала говорил Путину», - информирует телеканал.

«Пока он ведет себя агрессивно, мы (США - ИФ) собираемся сделать так, чтобы убедить наших союзников по НАТО и в Восточной Европе - мы находимся здесь, а исполнение статьи 5 устава НАТО - это священный долг», - приводит Интерфакс слова американского президента.

Согласно статье 5 устава НАТО, члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы использовать любые меры по защите партнера, в том числе применить силу.

Ранее в среду представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что американское командование в связи с ситуацией в Европе и действиями РФ вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию. Кирби заверил, что складывающаяся обстановка требует «усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что решение США об отправке дополнительных войск в Европу не было спонтанным, а Вашингтон несколько недель обсуждал эту идею с союзниками.

«Я бы не трактовала это как решение, принятое на основании каких-либо событий в последние пару дней. Мы на протяжении нескольких недель вели обсуждения с нашими союзниками и партнерами в регионе, в который направляются эти войска», - сказала она.