Администрация США завершила работу над списком людей, против которых введут санкции в случае нападения РФ на Украину, сообщает в понедельник Financial Times.

«Высокопоставленные представители администрации США сообщили Financial Times, что США в координации с союзниками подготовили список людей, против которых можно будет ввести санкции», - пишет издание.

По его информации, речь идет о людях, в той или иной степени близких к Кремлю. «Они играют роль в принятии решений властями либо хотя бы имеют отношение к дестабилизирующим действиям России», - отмечает издание.

Financial Times уточняет, что санкции в случае нападения на Украину планируется ввести не только лично против этих людей, но и против членов их семей, передает Интерфакс.

«Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что ни сами они, ни их родственники не смогут больше держать деньги на Западе, учиться в элитных западных вузах», - цитирует газета слова представителя администрации США.

Собеседники Financial Times отметили, что некоторые попавшие в список люди могут особенно сильно пострадать в случае санкций, «учитывая их масштабные финансовые связи с Западом».

Американские власти выбрали людей, против которых могут ввести санкции, использовав список влиятельных российских политиков и бизнесменов, направленный Минфином США в Конгресс еще в 2018 году в рамках закона CAATSA.

При этом подготовленный список при необходимости можно будет расширить, отмечает газета. «Мы рассматриваем все возможные опции», - заявили в администрации США.

Ранее сообщалось, что власти США в случае нападения РФ на Украину планируют вводить санкции не только против физлиц, но и против компаний. Работа над этим идет как в Белом доме, так и в Конгрессе.