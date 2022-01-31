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В Черновицкой области сгорел деревянный храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, сгорел храм в честь Схождения Святого Духа в селе Самакова.

Деревянный храм загорелся 30 января около трех часов ночи.

В сообщении сказано, что в данный момент устанавливаются причины пожара.

Сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия, но спасти храм им не удалось. Кроме деревянного храма дотла сгорела также колокольня.

Ситуацию с тушением огня усложнили погодные условия, так как ночью поднялся сильный ветер.

Устанавливаются причины пожара, инцидент с возгоранием церкви расследуют сотрудники полиции.

 

 

 
ForUm

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