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погода Київ місяць

Погода Київ на місяць

Найближчі 30 днів для столиці України виявляться холодними, сніговими, але місцями — сонячними. Зима упевнено утримує свою владу і не збирається дарувати тепло. Навіть в середині січня в столиці очікуються морози. Доповнити їх можуть і опади. Але про все — детальніше.

Загальний прогноз погоди в Києві на місяць

Кінець січня для столиці виявився морозним і сніговим. Приблизно також почнеться і лютий. Як показує довгостроковий прогноз погоди Київ, на початку останнього зимового місяця температура повітря може опуститися до -10°С ніччю. Причому зберігатися морози можуть і вдень, але в трохи меншому розмірі — до -4°С. Невелике потепління синоптики передають з другого лютневого тижня:

  • Середня температура вдень — 2°С;
  • Середня температура вночі — -6°С;
  • Мінімальна температура — -10°С (ніччю 4 лютого);
  • Максимальна температура — 3°С (10 лютого).

Перший лютневий тиждень пройде похмуро. Але вже з 8 числа трохи розпогодиться. Актуальний прогноз погоди на місяць в Києві обіцяє жителям і гостям столиці з 8 по 20 лютого хмарну погоду з проясненнями, а також ясні дні.

Ситуація з опадами: яка вірогідність і коли чекати?

Почнеться новий зимовий місяць також, як і закінчився попередній — снігом. Як показує погода в Києві на 20 днів, снігові опади варто чекати 1 та 3 лютого. Можливо, що це буде останній сніг цієї зими. Вже з середини лютого в столиці очікуються дощі. Зливу синоптики передають на 13 число. Невеликий дощ може піти 14, 15, 21 і 22 числа. Точний об'єм опадів доки невідомий.

Геомагнітна активність: на початку місяця можливі магнітні бурі

Для міста Київ прогноз погоди на місяць розглядає не лише загальні погодні параметри, але і особливості геомагнітної активності. І вона в найближчі 2 тижні буде високою. Сильні спалахи на Сонці приведуть до магнітної бури. Очікується вона 5 лютого. Індекс геомагнітної активності цього дня перейде в червону зону і досягне відмітки в 5 балів. Такий показник може позначитися на самопочутті метеозалежних людей. Щоб уникнути погіршення стану, цього дня рекомендується:

  • Зменшити фізичну активність;
  • Дотримуватися водного балансу;
  • Більше відпочивати;
  • Менше нервувати.

Людям з хронічними захворюваннями слід тримати під рукою необхідні ліки.

На інші дні складена для міста Київ погода на місяць обіцяє стандартну магнітну активність. Геомагнітний індекс навряд чи підніметься вище за 3 одиниці. Такий показник ніяк не позначається на самопочутті.

Міняється час: цікавий факт про погоду на 30 днів

Поступово міняється не лише погода у Києві на місяць, але і час сходу і світанку. Порівняйте:

  • 25 січня сонце піднімалося в 07:43, а заходило в 16:38;
  • 20 лютого сонце підніметься в 07:01 і зайде в 17:53.

Тривалість світлового дня починає рости. А значить — у жителів і гостей столиці з'явиться більше часу на прогулянки по мальовничих набережних, парках, площах.

В цілому, погода на 30 днів Київ досить стабільна. Різких перепадів температури і атмосферного тиску не очікується. При цьому обстановка за вікном повністю відповідає поточній порі року. Готуватися до весни і відкладати теплі речі — ще рано.

 
ForUm

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