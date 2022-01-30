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Військкомати мають перетворитися на зручні рекрутингові центри, — повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков під час доповіді на «Годині запитань до Уряду», пише «Я і Закон».

«Ми розпочали трансформацію Міноборони за напрямками, які я назвав під час призначення на посаду, а також продовжуємо реформу сектору оборони. Зокрема, один з блоків – це цифрова трансформація, яка стосується і управлінських процесів, і застосування військ на полі бою. Ми вже зробили низку кроків, щоб у нашої армії невдовзі з’явилися автоматизовані системи управління військами усіх рівнів – від стратегічного до тактичного», – наголосив Міністр оборони.

Очільник оборонного відомства додав, що Міністерством вже готується пакет рішень, щоб перетворити колишні військкомати на аналоги ЦНАПів. «Пілотний проект такого «Мілітарі ЦНАПу» ми вже відпрацьовуємо на прикладі одного з центрів комплектування у місті Києві. За нашим задумом, екс-військкомати мають перетворитися на зручні рекрутингові центри. Зокрема, для потреб ТрО. Для цього спільно з Мінцифри ми вже підготували проект, який поєднає центр комплектування і цивільний ЦНАП», – повідомив Олексій Резніков.

Також під час виступу він повідомив, що йде робота над розробкою проекту закону про Сили Кібероборони – це новий напрям, який збільшить спроможності України.

«Загалом ми плануємо комплекс заходів, щоб зробити службу у ЗСУ привабливою і конкурентною. Перейти від контрактної армії до професійної», – підсумував Міністр.
ForUm

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